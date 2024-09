Tris Como, ma Giua fa infuriare il Verona: il rosso a Suslov non c'era

Il Como ci ha preso gusto, seconda vittoria consecutiva per i lariani, che si sono imposti 3-2 con l'Hellas Verona. Doppietta di Cutrone e gol del Gallo Belotti, la squadra di Fabregas sale a quota 8 punti in classifica.

Il primo tempo è tutto di marca Como, con i padroni di casa che vanno più volte vicini al vantaggio ma trovano sulla loro strada un monumentale Montipò, con il portiere dell'Hellas che compie almeno due veri e propri miracoli. Nel finale di primo tempo non può nulla sul tiro deviato di Cutrone. Il Como chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo.

Nella ripresa l'Hellas Verona trova il pari grazie al rigore trasformato da Lazovic al minuto numero 53, ma 10 minuti più tardi la squadra di Zanetti resta in 10 per il rosso a Suslov. Dopo uno scontro violento tra Suslov e Fadera, Giua estrae il secondo giallo per lo slovacco. Verona in dieci, ma decisione dubbia, poiché l'intervento falloso sembra essere del giocatore del Como. Con la superiorità numerica il Como prende definitivamente in mano la partita e segna prima con Cutrone (doppietta per lui) e poi con il Gallo Belotti, che trova la prima rete con i Lariani. Nel recupero Lambourde accorcia le distanze ma è troppo tardi, il Como trova la seconda vittoria consecutiva in campionato.