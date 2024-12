Tuttosport critica Koopmeiners: "60 mln e col Lecce non tocca palla"

A Torino ci si interroga sul rendimento di Teun Koopmeiners, giocatore distante da quello ammirato negli anni all'Atalanta. Ne parla anche Tuttosport dopo il pari contro il Lecce.

"Ma come è possibile che un giocatore come Koopmeiners non tocchi palla o, meglio, non tocchi palle incisive o significative: se un centrocampista da sessanta milioni di euro, e che era stato uno dei migliori dello scorso campionato, si fa soffocare dalla difesa del Lecce, qualcosa non torna".