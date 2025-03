Udinese, Lucca e il rigore di Lecce: "Vi racconto com'è andata e perché l'ho calciato"

Dieci reti come Lukaku e Lautaro. La stagione di Lorenzo Lucca, che tanto piace al Napoli, è di quelle importanti. L'attaccante dell'Udinese ha parlato al Corriere della Sera. Focus sul famoso episodio del rigore di Lecce che doveva calciare Thauvin prima dell'intervento del centravanti che ha reclamato palla, ha segnato, esultato da solo e poi è stato subito sostituito.

"Durante le partite c’è tanta adrenalina, io ero su di giri, in quel momento mi sono sentito di andare sul dischetto e l’ho fatto. Ho segnato e abbiamo portato a casa i tre punti. Sono un attaccante e come tale vorrei sempre fare gol. Se non segno, sono di cattivo umore tutta la settimana. Se vuol sapere se ho rovinato l’equilibrio del gruppo le rispondo di no. Tutto è tornato come prima. Il post di scuse alla squadra? È stata una mia idea. Poi, prima della successiva gara con il Parma, ho parlato con il mister e ci siamo chiariti".