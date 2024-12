Udinese, Runjaic su Lucca: "Dovrà fare questa cosa anche col Napoli"

vedi letture

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, alla vigilia della partita contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa e si è soffermato anche sull'attacco, in particolar modo su Lucca e Thauvin, la coppia che dovrebbe partire titolare domani: "Sono gli attaccanti più in forma, hanno giocato diverse gare e ci danno qualità. Non bisogna però dimenticare ragazzi come Brenner e Iker Bravo, tornerà Sanchez ora che si sta allenando di nuovo con noi, anche se non ha una forma ottimale.

Lucca ha giocato bene contro il Monza, lavorando bene per la squadra e dovrà farlo anche domani. Thauvin sta migliorando dopo l'infortunio, ha avuto bisogno di un po' di tempo, domani speriamo sia al top e speriamo che magari trovi il gol. E' un gran bel capitano, nel corso della stagione potrà migliorare ulteriormente in campo".