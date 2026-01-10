Uno-due micidiale: la Roma si sveglia nella ripresa e regola il Sassuolo

vedi letture

La Roma supera il Sassuolo 2-0 all’Olimpico in una gara più complicata di quanto racconti il risultato finale, ma vinta con pazienza, qualità e una grande accelerazione nel finale. I giallorossi risolvono tutto in tre minuti tra il 77’ e il 79’, grazie alle reti di Manu Koné e Matias Soulé, agganciando così il Milan al secondo posto in classifica.

Il primo tempo si chiude a reti bianche, con la Roma a fare la partita e il Sassuolo compatto e pericoloso nelle ripartenze. Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa, con Dybala fermato da Muric, gli ospiti crescono e mettono in difficoltà la squadra di Gasperini con un uomo contro uomo aggressivo, sfiorando il vantaggio. La Roma fatica a trovare continuità e perde anche Ferguson per infortunio, andando all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa la Roma alza ritmo e intensità, crea occasioni e vede cancellato un rigore dopo l’intervento del VAR. Il Sassuolo resiste fino al 77’, quando Koné svetta di testa su cross di Soulé e sblocca la partita. Due minuti dopo è lo stesso Soulé a firmare il raddoppio, sfruttando un assist di tacco di El Shaarawy.