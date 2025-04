Ufficiale Napoli Basket-Trapani rinviata a lunedì: modalità d'acquisto e rimborso biglietti

vedi letture

La FIP, recependo il DPCM del Governo, su invito del CONI, ha disposto la sospensione di tutte le gare in programma sabato 26 aprile 2025, giornata delle esequie di Papa Francesco.

La Legabasket ha pertanto disposto il rinvio della gara valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A tra S.S. Napoli Basket e Trapani Shark a lunedì 28 Aprile alle ore 20:30.

La S.S. Napoli Basket comunica le seguenti modalità di acquisto e rimborso dei biglietti per la gara tra S.S. Napoli Basket e Trapani Shark, valevole per la 28° giornata di Serie A, che si disputerà alla Fruit Village Arena lunedì 28 aprile alle ore 20:30.

RIAPERTURA VENDITA DEI TAGLIANDI

È già attiva la vendita per i biglietti per la gara di lunedì 28 aprile alle ore 20:30 sul sito Vivaticket ed in tutte le ricevitorie autorizzate. Il botteghino della Fruit Village Arena sarà aperto lunedì 28 aprile dalle ore 19:00, salvo esaurimento posti.

PROCEDURA DI RIMBORSO

Per chi ha acquistato il biglietto sul circuito Vivaticket, ed è impossibilitato a partecipare all'evento in seguito allo spostamento, è attivo sulla piattaforma il rimborso dei titoli, nella sezione "I nostri servizi - Annulli e Posticipi", compilando il modulo online (https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi) entro e non oltre il 27 aprile alle ore 23:59. Il rimborso non avverrà automaticamente, ma in seguito all'elaborazione delle richieste. Chi ha acquistato presso un punto vendita potrà scegliere se recarsi fisicamente allo stesso esercizio per svolgere la procedura oppure se effettuarla in autonomia dal web.

UTILIZZO DEI TICKET GIA' ACQUISTATI

I tagliandi che erano stati acquistati già prima dello spostamento della gara, saranno validi ed usufruibili anche per lunedì 28 aprile alle 20:30.