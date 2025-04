Foto Napoli-Empoli, ospiti d’eccezione al Maradona: presenti gli azzurri del Napoli Basket

Ospiti d'eccezione ieri allo stadio Diego Armando Maradona, in occasione del Monday Night della 32ª giornata di Serie A tra Napoli ed Empoli.

Ad assistere al match vinto 3-0 dalla squadra di Conte c'erano alcuni giocatori del Napoli Basket: Tomislav Zubcic, Tomas Woldetensae, Kevin Pangos, Erick Green, Andrea De Nicolao e Kaspar Treier. Per loro walk around e foto in panchina prima della partita, poi sono stati omaggiati con la nuova maglietta Partenope personalizzata e hanno assistito alla partita in tribuna. Di seguito una foto di gruppo postata in una 'storia' Instagram dal centro croato Zubcic.