ADL stavolta si trattiene: “Forza Napoli Sempre”

Dopo la scorsa vittoria contro il Monza, quando il Napoli si piazzò per la prima volta in testa alla classifica in solitaria, Aurelio De Laurentiis pubblicò un tweet allusivo scrivendo: "Per scaramanzia non diciamo nulla".

Adesso, dopo il successo per 3-1 sul Como i partenopei allungano momentaneamente sulla seconda comandando la classifica con quattro punti di vantaggio. Stavolta però il numero uno azzurro un po' si trattiene ed infatti De Laurentiis sul suo profilo X si è lasciato andare solo ad un gioioso: "Forza Napoli Sempre!".