Ag. Callejon: "Può giocare in ogni ruolo, ha tecnica e intelligenza. Rinnovo? Non s'è mosso nulla"

Manuel Garcia Quilón, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it , ha parlato anche di José Maria Callejon: "Non mi sorprende che José riesca a giocare bene in qualsiasi posizione. Ha una tecnica incredibile, utilizza bene entrambi i piedi e possiede un’intelligenza tattica fuori dal normale che gli consente di essere utile a prescindere dal ruolo che gli viene assegnato. Rinnovo? No, per il rinnovo non si è ancora mosso nulla. Ma siamo tranquilli, José è un professionista: i suoi numeri parlano per lui da un decennio. Si tratta di un calciatore da 50 gare a stagione, che va in doppia cifra di gol e assist… Questi dati bastano per rispondere a qualsiasi domanda sul suo valore”.