Video Ag. Kvara annuncia: "Se il Napoli vuole tenerlo, rinnoverà! Resta? Vogliamo lo Scudetto..."

Per Antonio Conte Khvicha Kvaratskhelia è incedibile. L'ha detto alla conferenza stampa di presentazione e ribadito anche in privato. Dopo le dichiarazioni del suo agente che avevano fatto presagire a un addio, ora il procuratore Mamuka Jugeli si esprime diversamente e ne annuncia praticamente la permanenza. In un'intervista rilasciata al famoso giornalista sportivo russo Nobel Arustamyan dopo la partita Georgia-Portogallo, Jugeli parla così.

Hai detto in un'intervista che ti dispiace per il fatto che Kvara non giocherà in Champions League. Cosa farai a riguardo?

"Quindi è necessario vincere lo scudetto".

Allora rimarrete a Napoli?

"Ho voglia di vincere lo scudetto... Per quanto riguarda il contratto tutto dipende dal presidente del Napoli. Se pensa di vendere Kvara, lo faranno. Se il Napoli dice di restare il contratto è il contratto e Kvara rinnoverà".