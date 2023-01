Ag. Meret: “Molto contenti del rinnovo, era la soluzione migliore per tutti. Futuro a Napoli? Non lo escludo…”

Federico Pastorello, l'agente del portiere del Napoli Alex Meret, ha parlato del suo assistito a ”Calcio Totale”, trasmissione in onda su Rai Sport

"Alex l'ho elogiato più volte e mi fa piacere rifarlo. Lui prima di rinnovare il contratto ha giocato 5 partite sapendo che da un giorno all'altro sarebbe potuto arrivare un altro portiere e quindi è stato molto bravo, freddo e professionale a gestire al meglio la situazione. Poi probabilmente ci si è resi conto tutti che la soluzione migliore era continuare e infatti abbiamo trovato poi l'accordo con il Napoli. Siamo molto contenti di averlo fatto.

Futuro a Napoli? Non lo escludo, nel senso che Napoli è un top club, Alex è giovane, ha tante idee, studia e da questo punto di vista mi aspetto anche che un giorno possa fare un’esperienza fuori dall’Italia perchè è un ragazzo modello. Da questo punto di vista tutto può essere, però oggi come oggi io non escludo un futuro di Alex a Napoli”.