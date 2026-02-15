Napoli-Roma 2-2, le pagelle: Alisson sorprende, Rrahmani va ko! Spina aggressivo, Hojlund combatte
Milinkovic-Savic 6 - Non ha colpe sul gol di Malen. Intuisce l’angolo del rigore ma non ci arriva.
Beukema 6 - Sbaglia un appoggio banale in avvio. Regge in ogni caso in una serata difficile.
Rrahmani 5 - Malen gli scappa in avvio qualche volta di troppo. Legge male la situazione del rigore su cui è anche sfortunato con l’infortunio. Dal 73’ Olivera 6 - Buono il suo ingresso
Buongiorno 7 - Si fa infilare da Zaragoza in occasione del gol. Sbroglia però diverse situazioni pericolose e cerca di dare sostegno alla manovra. Decisivo su Malen nel secondo tempo.
Gutierrez 6,5 - Parte con grande aggressività e recupera diversi palloni. Gioca una gara di grande intensità e mura Vaz nel finale.
Lobotka 6,5- Pressione asfissiante della Roma e per lui non è semplice. Nel secondo tempo gestisce tante situazioni delicate.
Elmas 5,5- Costretto a giocare di nuovo da centrale, mostra un giusto approccio. Qualche errore di troppo in impostazione. Dal 79’ Gilmour 6,5 - Importante ritrovare la sua energia.
Spinazzola 7 - Si fa vedere molto in fase offensiva e trova il gol anche grazie ad una deviazione. Vicino alla doppietta ad inizio ripresa. Dal 73’ Alisson 7 - Entra e scuote il Napoli. Fa le prove e poi segna: una ventata di aria fresca.
Vergara 6,5 - Timido in una prima occasione in area giallorossa. Si muove molto e crea diverse situazioni interessanti. Dal 79’ Giovane 6,5 - Trova l’assist con una bella giocata.
Politano 5,5- Riportato nei tre d’attacco mostra ancora delle difficoltà, anche per una condizione che non può essere ottimale. Dall’85 Mazzocchi sv -
Hojlund 7- Lotta su ogni pallone e prova ad aprire spazi ai compagni. Una partita da gladiatore assoluto, peccato gli arrivino pochi palloni.
Conte 6,5- Gara delicata, che rischiava di essere rovinata dall’ennesimo rigore contro. Trova risposte dalla panchina.
