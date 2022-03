Altro che giovani: la vera domanda da porsi su Gaetano e Zerbin

La scusa dell'età non regge più, non si tratta più di giovani ma la domanda da porsi è un'altra

Zerbin e Gaetano, anni 23 e 22, sono i 'giovani' del Napoli ma altrove non sarebbero considerati tali. La carta d'identità non mente, per età dovrebbero già essere affermati o comunque bisognerebbe già essere sicuri o quasi del proprio valore rispetto al sogno reciproco di vestire la maglia del Napoli. Nei giorni in cui ci si interroga, come quattro anni fa, sui limiti del nostro calcio, una risposta è da ricercare nella considerazione dei talenti cresciuti in casa. E' arrivato il momento di fare delle scelte. Zerbin e Gaetano si stanno mettendo in mostra in Serie B con Frosinone e Cremonese, in estate torneranno alla base? Il Napoli punterà su di loro? La scusa dell'età non regge più, non si tratta più di giovani ma la domanda da porsi è un'altra: sono da Napoli oppure no? Se non lo sono a 22-23 anni, difficilmente lo saranno in futuro.