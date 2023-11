Anguissa a Sky: "Ora con Mazzarri siamo una squadra che gioca uno per tutti e tutti per uno"

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli e autore del gol dell'2-2 contro il Real Madrid, è intervenuto al microfoni di Sky Sport al termine del match.





Risultato troppo pesante? "Sappiamo che contro una squadra del genere non puoi concederti questi errori, lo abbiamo pagato subito. Dobbiamo continuare a lavorare così tutti insieme, perchè abbiamo fatto alcune cose bene. Dobbiamo ripare forte dalle cose fatte bene perché ci sono tante partite da giocare ancora. Abbiamo dato tutto e siamo contenti, purtroppo il calcio è così perché quando hai l'occasione devi fare gol. C'è però una squadra che ha dato tutto, per questo siamo contenti".

Qualificazione? "Siamo venuti qui per provare a vincere contro una grande squadra. Ora dobbiamo dare tutto per battere il Braga, lo possiamo fare. Dobbiamo pensare partita dopo partita, non dobbiamo una altra possiblità, dobbiamo pensare a nient'altro che a vincere".

Cosa è cambiato con il nuovo allenatore? "Ora c'è una squadra che gioca insieme, si vede che giochiamo uno per tutti e tutti per uno. C'è anche un allenatore che sta provando a dare tutto per la squadra, per farci capire che la nostra forza è la squadra e lo si vede in campo che stiamo bene".