Ufficiale Battuti Pulisic e Bremer: Kvara vince il premio di giocatore di settembre della Serie A!

Khvicha Kvaratskhelia è stato scelto come miglior giocatore del mese di settembre dalla Lega Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Lecce, in programma sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

I voti dei tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Khvicha Kvaratskhelia, che ha superato campioni del calibro di Bremer (Juventus), Castro (Bologna), Cutrone (Como), Dimarco (Inter), Pulisic (Milan).

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 4ª alla 6ª della Serie A Enilive 2024/2025".