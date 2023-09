Bologna, Motta in conferenza: "Fatto benissimo in fase difensiva, lavoro collettivo fantastico. Sul rigore.."

L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha risposto alle domande della stampa nella consueta conferenza del post-partita dopo il pari col Napoli.



TuttoNapoli.net

L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha risposto alle domande della stampa nella consueta conferenza del post-partita dopo il pari col Napoli.

A che livello di maturità è oggi la squadra?

"Stiamo migliorando e dobbiamo continuare a farlo. Oggi sono molto soddisfatto di come i ragazzi stanno lavorando: abbiamo fatto benissimo in fase difensiva, è stato un lavoro collettivo fantastico. Il simbolo oggi è stato Joshua che è un attaccante e nonostante questo non va in frustrazione, accompagna i compagni e nonostante abbia ancora delle caratteristiche da migliorare è un esempio per il lavoro da fare in campo in fase difensiva. Sono molto contento dell'atteggiamento di tutti, sono ragazzi che si aiutano e che si applicano quotidianamente. Oggi siamo capaci di fare tutti il nostro compito e allo stesso tempo dare una mano al compagno. Oggi abbiamo sofferto pochissimo, perché a mio parere il rigore è inesistente".

Un commento alla prestazione di Saelemaekers?

"Oggi ha giocato poco ma trasmette ai compagni la voglia di andare ad attaccare. Ha tante qualità positive che deve tirare fuori".

Come mai ha preparato questa sfida con una rosa più corta e meno propositiva?

"Volevo mettere in frustrazione il Napoli e ci siamo riusciti".

Karlsson?

"E'' un giocatore di alto livello e deve capire quali sono i momenti in campo. Oggi soprattutto nel primo tempo abbiamo continuato a giocare sempre dallo stesso lato e abbiamo facilitato la fase difensiva del Napoli, mentre nel secondo tempo abbiamo utilizzato di più i centrocampisti e siamo riusciti a sfruttare di più anche l'altra parte del campo. Jesper ha un piede fantastico e ogni volta che tira potrebbe arrivare al gol, ma ci sono alcune situazioni in cui deve capire che è meglio passare la palla al compagno. Sono sicuro che con il lavoro capirà meglio le situazioni".

Oggi è felice dei punti conquistati? Si aspettava questo?

"Non mi aspetto niente, guardo partita dopo partita. Abbiamo affrontato Milan, Juve e Napoli e sono contento dei risultati. Oggi mi preoccupo degli infortunati e sono altresì contento degli ingressi di chi li ha sostituiti. I ragazzi ora devono recuperare e da domani torneremo a pensare al Monza".

Torniamo sul rigore...

"Non voglio creare polemica, rispetto la decisione dell'arbitro. Ho solo detto quello che mi è sembrato dall'esterno ma non voglio fare polemica".

Come ha gestito gli esterni visti gli scambi di posizione?

"Da tutti gli esterni mi aspetto le due fasi: hanno la libertà di attaccare e di difendere con il relativo terzino. Io non ho cambiato le loro posizioni, lo hanno fatto loro: gli lascio questa libertà e responsabilità di capire loro cosa è meglio in quel momento della partita. Questa è una delle loro migliori caratteristiche".

Freuler ha giocato per mettere insieme minutaggio e condizione?

"Non abbiamo tempo per dare minuti ai giocatori per entrare in condizione. Freuler fa parte di un gruppo di giocatori forti, è in forma e ha giocato perché sta bene".

Un commento sulla prestazione di Ndoye?

"E' un ragazzo generoso che in fase difensiva fa spesso di più i quello che gli chiediamo e oggi è stato bravo anche nelle ripartenze. E' un esterno puro. Deve solo capire che in alcuni momenti bisogna frenare e aspettare i compagni, per mantenere la squadra solida e compatta".