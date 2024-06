Ufficiale Brutta Italia, ma evita il disastro al 98’! Pari fortunoso con la Croazia e vola agli ottavi

Termina sul risultato di 1-1 il match tra Croazia e Italia, valido per il terzo turno del Girone B di Euro 2024. Prestazione comunque deludente dell'Italia di Luciano Spalletti, che nonostante i numerosi cambi di formazione non ha ottenuto gli effetti sperati. Il primo tempo tutto sommato non è malvagio, o comunque non a senso unico: gli scaccati provano a fare gioco ma Di Lorenzo e compagni fanno buona guardia dietro. Davanti arriva anche l'occasione per Bastoni - intorno alla mezz'ora di gioco - per sbloccare il match, ma il portiere Livakovic si supera nell'intervento.

Nella ripresa però l'Italia è costretta a inseguire la qualificazione fino all'ultimo, perché al 55esimo Modric prima si fa parare il rigore da Donnarumma ma poi su una dormita difensiva insacca il vantaggio. Mai nessuna grande occasione da gol, gli azzurri se la vedono brutta fino al 98esimo ma poi prevale il cuore: grandissimo assolo di Calafiori che che libera Zaccagni al vertice sinistro dell'area col tiro a giro segna la rete del pareggio. Agli ottavi di finale ci sarà la Svizzera, ma servirà un'altra Italia per battere i rossocrociati.