Buongiorno in conferenza: "Il segreto di questa settimana è stato lavorare tanto. La responsabilità mi fa dare il massimo”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il 3-0 degli azzurri al Maradona contro il Bologna: "Oggi c’è stato lo spirito di squadra, questa voglia di aiutare l’altro ha fatto la differenza”.

Cosa vuole in fase di possesso da te il mister? “Dobbiamo avere più la palla in fase di possesso e avere più la palla. Dobbiamo avere un po’ di tempo per conoscerci, si deve lavorare giorno per giorno per migliorare”.

Raccontaci il clima di liberazione. “Ho trovato tutti i ragazzi con voglia di fare e riscatto, la partita di oggi ne è la prova. Siamo contentissimi che abbiamo ottenuto la vittoria e nel modo come è arrivata. Dobbiamo pensare solo al presente, dobbiamo concentrarci per vincere la prossima partita”.

Come migliorare la catena mancina? “Ci metterei anche Lobo, abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro. Dal punto di vista del possesso palla dobbiamo creare un rombo per giocare bene la palla e andare dall’altra parte per andare a fare male agli avversari. Bisogna lavorare su questo, ci vuole tempo per migliorare”.

Quanto pesa la grande attesa che c’era in te? “Mi dà responsabilità ma mi gasa allo stesso tempo, mi fa dare quel qualcosa in più. Cerco di aiutare la squadra nel miglior modo possibile, anche con la comunicazione in campo. La responsabilità mi fa dare il massimo”.

Cosa vuol dire il gol del capitano? “Il passato non ci deve interessare, Di Lo ha fatto una grande partita e gol, tutti dobbiamo essere contenti di questo. Il segreto di questa settimana è stato lavorare tanto, tutti eravamo d’accordo per metterci la prestazione di Verona alle spalle”.