Cesari su Giua: "Rizzoli è arrabbiato! E' stato presuntuoso, dice 'decido io, s'è tuffato!"

Nel corso della trasmissione Tiki Taka sulle frequenze di Italia 1, Graziano Cesari ha analizzato l'episodio del rigore negato ad Arek Milik, analizzando l'operato dell'arbitro Giua: "Rizzoli è molto arrabbiato per il calcio di rigore che Giua non ha fischiato al Napoli. Anche il Var ha diritto a farti vedere le immagini che sono certe, devi essere meno presuntuoso, ha mostrato poco coraggio e non ha cambiato una decisione che è assolutamente sbagliata. Abisso? Non so cosa sia successo, stiamo parlando di un arbitro presuntuoso. Lui ha detto 'decido io, il contatto non c'è ed ha fatto un carpiato'".