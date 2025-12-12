Che notizia dall’Argentina: Milton Pereyra é del Napoli! Soffiata la stellina 2008 al Boca
Milton Pereyra, talento classe 2008 del Boca Juniors, attaccante, è pronto a trasferirsi in Italia, al Napoli. Lo scrivono dall'Argentina. La stellina è dunque pronto a ripartire dalle giovanili del club azzurro. Un vero e proprio colpo di mercato da parte del ds Manna e dello scouting azzurro che come sempre è alla ricerca di giovaissimi talenti su cui puntare. Il Boca avrebbe appreso della notizia in queste ore perché il giocatore si sarebbe liberato contrattualmente.
SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro