CLASSIFICA - Atalanta e Roma allungano sul Napoli: il Milan rallenta

Vittorie importantissime per Atalanta e Roma, bergamaschi a valanga sul Crotone (5-1) e giallorossi corsari a Firenze, battuta la Fiorentina 2-1. Con questi tre punti le avversarie del Napoli in zona Champions allungano rispettivamente a +5 e +3. Solo un pari per il Milan in casa con l'Udinese, i rossoneri domani potrebbero perdere altro terrreno dalla capolista Inter, la squadra di Conte giocherà a Parma contro i ducali.