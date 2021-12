Come sfuggire a pressing e duelli fisici dell'Atalanta: Spalletti ha pronta la strategia

Spalletti non s’adagia sull’emergenza, dalle difficoltà prova a rilanciare con l’obiettivo di andare oltre le difficoltà e la sua frase «Lamentarsi è da sfigati» rappresenta il claim del suo pensiero, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando la strategia del tecnico per non soccombere alla fisicità, alla ricerca dei duelli a tutto campo che predisporrà Gasperini: "Il Napoli è la squadra che fa più possesso palla in serie A dopo la Lazio, soprattutto senza Osimhen deve esasperare ancora di più il palleggio per aprire gli spazi e sfuggire al pressing alto degli avversari. Con questa filosofia di gioco si è costruita la splendida prova contro la Lazio e l’autorevole prestazione che aveva condotto gli azzurri sul 2-0 dopo un’ora di gioco al Mapei Stadium".