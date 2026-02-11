Como, Baturina in conferenza: "Notte storica, che gioia! Secondo rigore? Più complicato"

vedi letture

Martin Baturina, centrocampista del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo aver battuto il Napoli ai rigori ai quarti di finale di Coppa Italia: "Sì, è una notte storica per il Como, sono molto felice per tutti. I tifosi, il club, i compagni, siamo tutti felici per questo traguardo".

Quanto è stato difficile calciare due rigori oggi? Anche dopo tutto quello che è stato detto in settimana...

"Sì, ho imparato dal migliore e da un vecchio compagno che gioca nel Torino (Kulenovic, ndr). È stato molto più complicato il secondo del primo, anche perché ho tirato molto forte e sono contento ad essere riuscito a fare gol".