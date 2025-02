Como, Fabregas: "Napoli 1°, non c'è gara più dura. Ma se vinci ti svolta tutta la stagione..."

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, alla vigilia della sfida contro il Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Quella di domani contro il Napoli è la tipica partita che, vincendola, ti cambia tutta la stagione anche sotto l’aspetto mentale. Detto ciò dobbiamo pensare sempre partita dopo partita dopo partita. Domani vogliamo fare una bella prestazione; ovviamente sappiamo che, quando giochi contro la prima della classifica, per vincere è necessaria una partita perfetta. Non sappiamo che modulo schiererà mister Conte ma alla fine quello che è importante è il nostro gioco e il nostro modo di stare in campo. Noi vogliamo continuare a crescere e mantenere alto livello delle nostre prestazione e per farlo non dobbiamo mai mollare. L’importante in questo momento è dare continuità e poi tireremo le somme a fine stagione, ora vogliamo fare più punti possibile per raggiungere la salvezza che è l’obiettivo di questa stagione”.

Dopo i numerosi arrivi di gennaio ha molte possibilità di scelta.

“Questa è una bella cosa. Per un allenatore avere tante opzioni e scegliere chi far giocare è una cosa difficile e devo essere bravo a gestire questa situazione anche sotto il profilo umano e far comprendere ai ragazzi il loro ruolo all’interno del gruppo e che tutti sono importanti anche se giocano solo uno spezzone di partita perché tutti portano acqua al mulino. Questo è fondamentale e nessuno si deve arrabbiare anche se gioca solo 30 secondi, noi siamo una famiglia e lottiamo per un obiettivo comune che è la salvezza e per continuare a costruire il nostro progetto”.

Secondo lei mister Conte domani schiererà Anguissa che è diffidato?

“Sì, secondo me gioca ma la scelta non la devo prendere io. Noi abbiamo preparato la partita pensando che lui giocherà perché penso che mister Conte, che conosco bene, voglia conquistare tre punti e manderà in campo la formazione con i migliori giocatori che ha a disposizione. Conte è un grande allenatore, basti vedere cosa ha fatto negli ultimi quindici anni sulle panchine di Juventus, Inter, Chelsea e Napoli. Tutti lo conosciamo per la sua fame di vittorie, la sua identità è molto chiara e lui lotta sempre per i tre punti. Noi per vincere dobbiamo disputare una grande gara, il Napoli è primo in classifica e non c’è gara più difficile di questa”.

Oggi erano presenti oltre 1300 tifosi all’allenamento a porte aperte al Sinigaglia.

“Per noi è una forza incredibile e fa veramente piacere vedere che la gente sostiene i ragazzi, sarà importantissimo il loro sostegno anche domani contro il Napoli”.