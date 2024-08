Conte a OneFootball: "Che soddisfazione, vedo già ciò su cui lavoriamo! Non subire gol dà fiducia. Sul regalo..."

Antonio Conte, tecnico del Napoli, al termine dell'amichevole vinta 1-0 contro il Brest è intervenuto ai microfoni di OneFootball: "Regalo per il compleanno? E' sicuramente la possibilità di allenare Napoli e vivere quest'esperienza, è stata un'esperienza emozionante. C'è grandissimo entusiasmo sempre e l'affetto della gente che a prescindere da tutto ti sostiene, a prescindere dall'allenatore e dai giocatori.

Per i miei 55 anni è un momento bello questo. Non abbiamo subito gol e questo è importante perché aumenta l'autostima. Abbiamo giocato una partita di ottima intensità con una squadra che farà la Champions League e che è più avanti nella preparazione.

Ho visto le cose che stiamo provando, una bellissima pressione, io dico ai miei che non andiamo in pressione ma che andiamo a cacciare la palla. All'inizio abbiamo faticato per i carichi di lavoro, poi ci siamo sciolti e abbiamo creato tante belle situazioni. C'è grande soddisfazione per come la squadra ha recepito in poche settimane.

Il desiderio di compleanno è questo, avere l'entusiasmo che ho adesso, mi sta entusiasmando lavorare con questi ragazzi che mi stanno dando tutto nonostante un approccio diverso gli anni passati e questa è la più grande spinta che mi possono dare con la loro voglia. Sono stato festeggiato in maniera bella, adesso andremo anche in ritiro con il presidente che ha creato qualcosa per me e i ragazzi, è la prima volta che ricevo regali in ritiro, anche a mezzogiorno hanno fatto qualcosa".