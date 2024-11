Conte deciso e diretto: smonta il 'caso' Kvara e spegne i rumors su Raspadori

"Siamo tutti nel giro di pochi punti. E' un campionato equilibrato, ma già a fine girone d'andata la classifica inizierà un po' ad allungarsi". Ed Antonio Conte spera che sia in primis il suo Napoli, impegnato domani sul campo di un Torino in difficoltà per confermarsi in vetta prima dello scontro diretto con la Lazio, ad allungare presto la classifica, sfruttando magari già da questo turno vari incroci interessanti. Il tecnico del Napoli in conferenza è parso come al solito deciso, ma sereno verso la sfida al 'suo' ex collaboratore Vanoli, non rinunciando anche stavolta ad elogiare l'avversario di turno: "Una squadra in difficoltà? Ma io le partite le ho viste, le ho analizzate le ultime 6-8. Sono partiti benissimo, poi hanno avuto l'infortunio di Zapata, ma è un gruppo solido, ha buona qualità, è a metà classifica in maniera tranquilla e senza una vittoria da tempo, quindi ci sono valori. E' un ambiente che conosco vivendo lì, bello caldo, forte, attaccato alla storia, dovremo fare grande attenzione e rispettare la qualità dell'avversario, l'ambiente che troveremo e la loro storia", il messaggio lanciato da Conte che poi è entrato sulla situazione di due singoli molto chiacchierati.

Kvara, nessun caso

Il caso è chiusa, qualora fosse mai stato aperto. Il tecnico del Napoli ha perfettamente compreso la delusione del georgiano al cambio con la Roma ed ha elogiato il talento con il 77 per il comportamento settimanale che porta alla gara: "Era molto deluso perché ha avuto due occasioni davvero importanti per fare due gol, dare più tranquillità a tutti noi, ma è un ragazzo che ha voglia di crescita, ha solo 23 anni ed è sempre sul pezzo. Io vedo che ha voglia di fare step in avanti e quando vedo questo sono tranquillo e sereno. E' un bravo ragazzo, ha capito che può crescere tanto, sta lavorando tanto per farlo e diventare uno di livello top". E quindi, nonostante chiacchiere e dietrologie degli ultimi giorni, maglia da titolare a Kvaratskhelia anche a Torino e poi agli altri dieci.

Raspadori non è sul mercato

Alle parole dell'attaccante rilasciato in un'intervista con la nazionale ("Ho bisogno di continuità per esprimermi al meglio, non sono più un giovane", in sintesi), ha replicato Antonio Conte, elogiando le qualità dell'attaccante e spegnendo i rumors di questi giorni su un addio già a gennaio: "E' un giocatore importante, forte, io ho intenzione di rinforzare il Napoli e non indebolirlo, questo sia chiaro a tutti. Senza coppe è difficile dare minutaggio, ma io sono molto contento di Giacomo e non sarò così stupido da lasciar andare giocatori che ritengo forti. L'ho fatto quest'estate, avendo anche ragione (Di Lorenzo e Kvara, ndr) e lo farò anche adesso. Noi vogliamo rinforzarci, non indebolirci", le parole su Raspadori, al momento variante più per l'insostituibile McTominay che nel tridente.