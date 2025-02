Ufficiale Conte show a gennaio: è stato eletto 'Coach of the Month' in Serie A

Importante riconoscimento per Antonio Conte. L'allenatore del Napoli è stato eletto come 'Coach of the Month for January', ovvero tecnico del mese di gennaio in Serie A. Traguardo raggiunto dopo un mese super con diverse vittorie, il primo posto blindato e, ora, il +3 sull'Inter dopo il ko dei nerazzurri al Franchi contro la Fiorentina di Palladino.

Nella nota ufficiale si legge: "Il premio Philadelphia Coach Of The Month di gennaio è stato assegnato all’allenatore del Napoli Antonio Conte. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Udinese, in programma domenica 9 febbraio 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 19ª alla 22ª della Serie A Enilive 2024/2025".