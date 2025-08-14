La frase di Conte su Milinkovic-Savic spiega la strategia per la porta

Da quando è arrivato a Napoli, si sprecano le domande sul ruolo di Vanja Milinkovic-Savic: sarà titolare, sarà alternativa? Conte ieri ha chiarito un po' di aspetti in conferenza stampa: "Se è stato preso Milinkovic-Savic... abbiamo speso 20mln, mica è venuto gratis. L'anno scorso Scuffet venne in prestito. Milinkvovic è qui perché lo riteniamo un portiere forte, importante, che dividerà l'annata con Meret in maniera molto serena. Ci saranno partite in cui giocheranno Meret ed altre Milinkovic.

Abbiamo l'esempio, Donnarumma del Psg, forse il migliore al mondo, tra i candidati al premio Yashin, e c'è un tecnico che ha voluto prendere un altro portiere. Io non ho preso un altro per mandare via Meret che mi dà determinate garanzie, me ne servono anche altre e si divideranno la porta a meno che non ci sia un dislivello talmente importante e andremo direttamente su di uno". Insomma, la sintesi è molto semplice: Vms è stato scelto come portiere del futuro, ma avrà spazio anche nell'immediato. Non è arrivato "gratis" - citazione precisa di Conte - ma è stato un investimento del club (anche pagato tanto, 20 milioni appunto) che crede in lui e lo ha acquistato con un contratto fino al 2030.