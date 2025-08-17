Napoli-Diouf, Cds: intesa col giocatore e apertura Lens! Pronta l'offerta ai francesi: la cifra

Andy Diouf, centrocampista del Lens, è entrato nel mirino del Napoli, che cerca il sesto centrocampista per completare il reparto in mediana. Sembra che la trattativa possa avviarsi verso una fase cruciale, ne scrive nella sua edizione di oggi il Corriere dello Sport. Il Lens che ha mostrato un’apertura significativa all’ipotesi di una sua cessione. Il ventiduenne, è stato protagonista all’esordio stagionale in Ligue 1 contro il Lione, partendo titolare e restando in campo per tutti i novanta minuti. “Novanta minuti per Diouf che è centrale nel progetto tecnico di Sage, ma è pur sempre in vetrina e può partire con la giusta offerta". Il Napoli si è mosso con decisione e ha preparato un’offerta che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe un investimento importante. Con il giocatore, inoltre, è già stata imbastita una bozza d’intesa che potrebbe portare la firma fino al 2030. La trattativa entrerà a breve nella sua fase più intensa.

Diouf non è soltanto un calciatore dalle prospettive interessanti, ma già oggi un centrocampista moderno e completo, in grado di interpretare più fasi del gioco. La sua fisicità, unita a un piede mancino educato, lo rende efficace sia in fase difensiva sia nella costruzione offensiva. È un giocatore che abbina copertura, resistenza e inserimenti palla al piede. I numeri parlano per lui: 66 presenze in Ligue 1, di cui 34 solo nell’ultima stagione. Dopo l’esperienza al Basilea, con cui si era imposto come miglior giovane della Conference League grazie a tre reti, è approdato al Lens nel 2023. In quella competizione aveva segnato anche al Franchi contro la Fiorentina, episodio che lo ha consacrato agli osservatori internazionali. Nello stesso anno è entrato nella lista dei 25 finalisti per il Golden Boy, confermando un profilo che già oggi appare pronto per palcoscenici più prestigiosi.