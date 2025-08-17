Juanlu-Napoli, entro 24 ore il sì del Siviglia! Resta un nodo da sciogliere

Dopo un lungo tira e molla potrebbe arrivare presto la fumata bianca per l'acquisto di Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia individuato dal Napoli per dare un'alternativa a capitan Giovanni Di Lorenzo. Le ultime sulla trattativa col club andaluso, le riporta nella sua edizione in edicola oggi Il Mattino. "Nelle prossime 24 ore il Napoli avrà in mano il sì del Siviglia per Juanlu. O almeno questo è che il club azzurro si aspetta". La trattativa per il terzino spagnolo è partita già a fine giugno e ora sembra arrivata al punto decisivo.

Ieri il giocatore è stato convocato da Almeyda per la prima di Liga contro il Bilbao: panchina iniziale e diktat societario di non rischiarlo in campo se non strettamente necessario. Domani può arrivare il via libera, mentre Miguel Gutierrez è atteso in Italia per completare l’iter col Napoli. Il nodo principale resta nelle condizioni accessorie dell’affare. Il Siviglia aveva chiesto il 20% sulla futura rivendita del calciatore, una percentuale ritenuta eccessiva dal club di De Laurentiis. La trattativa prosegue, ma il Napoli ha in mano il sì del giocatore e questo, a due settimane dalla chiusura del mercato, potrebbe risultare decisivo.