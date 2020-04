Coronavirus, pronta la 'fase 2': ecco tutte le regole da seguire dopo il 3 maggio

I numeri da contagio da Coronavirus non salgono e l'Italia si appresta a entrare nella tanto attesa fase 2. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, la ripresa sarà graduale e potrebbe essere diversificata da Regione a Regione: uffici e negozi dovranno essere puliti due volte al giorno. Per gli uffici si dovrà provvedere anche a sistemare gli erogatori accanto a tastiere e schermi touch. I negozi e gli uffici pubblici dovranno avere un erogatore accanto alle casse e per chi utilizza il sistema di pagamento con i Pos. Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà indossare guanti e mascherine.

IGIENE NEGOZI - Orari più lunghi e ingressi scaglionati per negozi e uffici aperti al pubblico. La misura di riferimento per i locali è 40 metri quadri. In questo caso potrà entrare una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. In caso di locali più piccoli dovrà essere garantito il rapporto di un lavoratore e un cliente mantenendo la distanza di almeno un metro

PARRUCCHIERI E BAR - Parrucchieri e centri estetici, così come i bar e i ristoranti sono in fondo alla lista delle riaperture perché ritenuti troppo a rischio contagio. Chi si occupa della cura delle persone potrà lavorare solo su appuntamento e dovrà sempre avere mascherine e guanti. Molto rigide anche le regole per bar e ristoranti: dovranno sempre garantire almeno un metro tra lavoratore e cliente al bancone, mentre nelle sale la distanza tra i tavoli dovrà essere di almeno due metri per garantire il passaggio in sicurezza dei camerieri.

TRASPORTI - Le corse di autobus e metropolitane dovranno essere intensificate perché a bordo si potrà stare soltanto seduti ma non tutti i posti potranno essere occupati per mantenere la distanza tra le persone.