Dalla Spagna - Fabian, assalto del Real: i Blancos ci provano con due contropartite

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti non molla Fabian Ruiz e prepara un assalto al centrocampista del Napoli. Fabian ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ma la valutazione del club azzurro resta altissima e il presidente De Laurentiis non abbasserà facilmente le pretese ecomomiche. Per questo motivo il club madrileno sta studiando un piano per arrivare al numero 8 azzurro. Secondo El Chiringuito, da sempre vicino alle vicende di Blancos, il presidente Florentino Perez è disposto ad offrire al Napoli una o più contropartite nell'affare. I calciatori individuati come contropartita tecnica sarebbero l'attaccante Luka Jovic e il centrocampista Dani Ceballos, due giocatori che non trovano spazio nel progetto delle merengues e hanno subito una svalutazione importante negli ultimi anni. Da capire se questi nomi possono stuzzicare l'appetito di De Laurentiis e Giuntoli.