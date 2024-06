Dalla Spagna - Napoli su Vitor Roque: possibile contatto Manna-Barcellona a breve

Il Napoli guarda in casa Barcellona per rinforzare l'attacco. Stando a quanto riportato dal quotidiano Sport, gli azzurri sono interessati a Vitor Roque

Il Napoli guarda in casa Barcellona per rinforzare l'attacco. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, gli azzurri sono interessati a Vitor Roque. I blaugrana lo hanno acquistato lo scorso anno dall’Atletico Paranaense, ma l'attaccante brasiliano ha trovato poco spazio nel corso della stagione e così il club potrebbe accettare di liberarlo.

Il classe 2005 è attenzionato anche dal Porto e dall'Atletico Madrid, motivo per cui il Barcellona si aspetta una chiamata da Giovanni Manna nei prossimi giorni, in modo da capire le reali intenzioni del club partenopeo. L'arrivo di Vitor Roque non sarebbe legato alla cessione di Victor Osimhen, ma rappresenterebbe solamente un ulteriore innesto per il reparto offensivo, considerando che il giovane brasiliano può spaziare in diverse zone dell'attacco. Come aggiunto da Mundo Deportivo la formula che il Barcellona prevede per liberare Vitor Roque è quella del prestito e quindi non a titolo definitivo.