Di Lorenzo a Dazn: "Grande emozione per la prima al Maradona con la fascia. Sugli attaccanti e Kvara..."

Al termine della gara vinta 4-0 contro il Monza, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Che emozione per la prima da capitano al Maradona? “E’ stata una grande emozione. C’era una bella atmosfera ed i tifosi hanno fatto la loro parte. Oggi è stato davvero belle e siamo contenti di avergli regalato questa vittoria importante”.

Che potenziale ha l’attacco? “Gli attaccanti ci tengono impegnati anche in allenamento e ci alleniamo bene. Sappiamo che facendo un buon lavoro difensivo abbiamo giocatori davanti con qualità, che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. L’importante è non subire gol”.

Kvara? Siamo contenti che è partito e sta facendo bene. Ci sono anche altri giocatori importanti e non solo lui. In questa stagione ci sarà bisogno di tutti, dobbiamo continuare così e cercare di portare sempre a casa la vittoria”.