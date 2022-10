Di Lorenzo a Sky: "Nessuno si aspettava questo impatto dei nuovi, merito anche del mister"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e man of the match della sfida vinta contro l’Ajax, è intervenuto al termine della gara ai microfoni di Sky Sport.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e man of the match della sfida vinta contro l’Ajax, è intervenuto al termine della gara ai microfoni di Sky Sport: “Come sappiamo sono andati via grandissimi giocatori e grandissime personalità e questo ha responsabilizzato un po’ tutti e stiamo venendo fuori alla grande. Nessuno si aspettava questo impatto dei nuovi e questo ritorno in Champions League. Però siamo un grande gruppo e lo stiamo dimostrando partita dopo partita. L’importante è non smettere e continuare su questa squadra.

Meriti? Il merito è anche del mister che tiene tutti sulla corda e dà la possibilità a tutti di dare il proprio contributo. C’è bisogno di tutti e tutti stanno spingendo al massimo”.