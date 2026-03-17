Prima pagina

Il Mattino: "Volata Champions"

Il Mattino: "Volata Champions"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto
Nove gare al termine, Napoli e Milan si sfidano a distanza per il secondo posto: Conte vuole chiudere la stagione con il pass Champions

"Volata Champions", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando il finale di stagione del Napoli di Antonio Conte. Il sommario: "Nove gare, duello con il Milan per conquistare la piazza d'onore". Di seguito la prima pagina integrale.