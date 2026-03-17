Prima pagina
Il Mattino: "Volata Champions"
Nove gare al termine, Napoli e Milan si sfidano a distanza per il secondo posto: Conte vuole chiudere la stagione con il pass Champions
"Volata Champions", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando il finale di stagione del Napoli di Antonio Conte. Il sommario: "Nove gare, duello con il Milan per conquistare la piazza d'onore". Di seguito la prima pagina integrale.
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Copertina Da 0 a 10: la mossa del terrorizzato Marotta, l'annuncio scioccante di Conte e gli sfigati che non 'sentono' De Bruyne di Arturo Minervini
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