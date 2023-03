“E’ il giocatore più sorprendente d’Europa”, New York Times a Napoli per incontrare Kvara

Rory Smith, corrispondente del prestigioso quotidiano statunitense New York Times, è volato a Napoli per intervistare Khvicha Kvaratskhelia

Rory Smith, corrispondente del prestigioso quotidiano statunitense New York Times, è volato a Napoli per intervistare Khvicha Kvaratskhelia. “Kvaratskhelia? Il calciatore più sorprendente d’Europa - ha spiegato Smith. Il calcio europeo non rivela quasi mai sorprese. I grandi campioni sono, naturalmente, sotto la luce dei riflettori e mantengono le promesse, segnando gol e guadagnandosi le copertine. Ma Kvara è differente”.