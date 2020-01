Ecco chi è Diego Demme, che per amore di Napoli lascia la capolista

Ci siamo, un altro Diego pronto a vestirsi d'azzurro. Il bambino che vedeva le videocassette di Maradona, può finalmente abbracciare i colori del Napoli. Diego Demme è atterrato nella notte per sostenere stamani le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà al club azzurro: sarà il primo colpo di gennaio per la mediana di Gattuso. In questa trattativa ha inciso tanto la volontà del play classe '91 che, pur di vestire la maglia del Napoli, ha rinunciato alla fascia di capitano del Lipsia e al primato in Bundesliga. Gattuso potrà finalmente fare affidamento su quel vertice basso di sostanza che tanto mancava alla rosa del Napoli per dare un senso al suo 4-3-3.

SIMPATIZZANTE DEL NAPOLI - Diego Demme è sempre stato simpatizzante del Napoli. Un intreccio interessante per il giocatore dalle origini italiane, papà calabrese e tifoso del Napoli. Di fatti lui, Diego, non si chiama cosi per caso, ma per quella adorazioni di Maradona del papà: "Sono simpatizzante del Napoli. Avevo i nastri VHS con le partite del Napoli di Maradona, le ho viste quasi tutte. E ancora oggi nel fine settimana la televisione mostra sempre le loro partite in Serie A".

IDOLI GATTUSO E PIRLO - Sembra un gioco del destino che uno degli idoli di Demme sia proprio Gattuso, ora allenatore del Napoli. Il regista italo-tedesco parlava così dell'attuale tecnico azzurro: "Per me Gattuso e Pirlo sono due idoli. Penso di somigliare un po’ a Gattuso caratterialmente. Gioco con quella grinta"

PASSIONE VIDEOGIOCHI - Già, perché il centrocampista è un professionista sia sul prato verde che nel virtuale. Il classe ’91 aveva infatti un doppio ruolo per il Lipsia, oltre a difendere i colori della squadra Red Bull negli stadi della Bundesliga e della Champions League, lo ha fatto anche su Fifa 20, entrando ufficialmente a far parte nel team Esports della società.

i VIAGGI A NAPOLI E IL NAPOLETANO - Diego Demme è stato più volte nel capoluogo partenopeo tanto da rimanerne estasiato: " A Napoli ci sono stato con la mia fidanzata a Capodanno del 2016. Ci è piaciuta al punto da tornarci l’anno dopo. Il lungomare è meraviglioso. Abbiamo visto il Vesuvio e mangiato la pizza". L'ultima visita durante le recente feste natalizie, con tanto di post su Instagram. Ma oltre a vedere Napoli l'ormai nuovo centrocampista del Napoli ammise anche di aver imparato la parola "Guagliò" in dialetto.

ACCOGLIENZA - I tifosi del Napoli hanno già accolto sui social il calciatore, dimostrandogli subito messaggi di grande affetto per la grande voglia di sposare la causa partenopea e vestire la maglia azzurra. Al punto da rinunciare alla vetta della Bundesliga, un posto da titolare e la fascia. Ora starà a Demme dimostrare di meritare i colori e lo stadio che vedeva in VHS da bambino