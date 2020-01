"Bentornato a casa", "Ti aspettiamo al San Paolo": i tifosi già danno il benvenuto a Demme

Diego Demme sembra essere ormai in procinto di trasferirsi al Napoli. Il calciatore del Lipsia sarà con tutta probabilità il centrocampista da regalare a Gattuso per schierare al meglio il 4-3-3. Le visite mediche del regista classe 1991 con la formazione azzurra sarebbero praticamente già fissate. Un giocatore che ha subito detto sì alla proposta di Giuntoli, grazie ad un'offerta da 20 milioni bonus compresi.

I TIFOSI - "Caro Diego, ti aspettiamo!", "Come to Napoli, Diego" e ancora "Bentornato a casa, ora ti aspettiamo al San Paolo", sono solo alcuni dei messaggi postati sotto la foto di Demme su Instagram mentre era in vacanza a Napoli per via della sosta per il campionato tedesco. I