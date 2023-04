Elmas a Infinity: "Arbitraggio mai visto. Loro tanti falli e mai ammoniti. Noi tutti!"

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, si è così espresso a Mediaset Infinity nel post Milan-Napoli.

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, si è così espresso a Mediaset Infinity nel post Milan-Napoli: "Non so che devo dire. È incredibile. Ha fischiato tutto, tutti ammoniti, loro hanno fatto tanti falli e non sono mai stati ammoniti. Una cosa mai vista. Una cosa incredibile, in una partita così importante".