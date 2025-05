Napoli-Conte, sarà addio! Sky: niente strappi e scelta non dovuta al mercato

Antonio Conte lascerà il Napoli, è questo quanto riportato dall'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio. Deve ancora svolgersi il vertice - previsto martedì dopo la visita al Vaticano - tra il tecnico leccese e la società azzurra con Aurelio De Laurentiis, ma Conte sembra ormai aver scelto in quanto le motivazioni non sarebbero legate né al calciomercato né all'aspetto economico.

Di conseguenza, il patron azzurro si sta movimentando per assicurarsi l'allenatore che guiderà la squadra partenopea nella prossima stagione. Sempre secondo Gianluca Di Marzio, il favorito sarebbe Massimiliano Allegri: il tecnico ex Juventus sarebbe in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis, che da diverse settimane lo ha messo nel mirino e ora starebbe accelerando per anticipare eventuali concorrenti.