Elmas da brividi: "Sono tornato a casa, una volta dentro Napoli non ti lascia mai solo..."

vedi letture

Eljif Elmas sul suo profilo Instagram ha scritto un lungo messaggio in cui, con parole piene di emozione, riabbraccia i tifosi del Napoli dopo un anno e mezzo dall'ultima volta: "Sono tornato a Napoli, sono tornato a casa. Anche quando ero lontano migliaia di chilometri mi sono sempre sentito legato alla città, al club e a voi tifosi. Napoli una volta che ti entra dentro non ti lascia mai solo. Ora sono tornato, sono qui per dare, ancora una volta, tutto quello che ho per questa maglia e ricambiare l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Non vedo l’ora di rivedervi al Maradona. Vi voglio bene uagliò".

Il gioiello macedone aveva già vestito la maglia azzurra, per ben quattro stagioni e mezzo dall'estate del 2019 a gennaio 2023, collezionando 189 presenze con un bottino di 19 gol e 11 assist. Elmas con il Napoli ha vinto una Coppa Italia nella stagione 2019/20 sotto la guida di Gennaro Gattuso, e soprattutto lo Scudetto nel 2022/23 con Luciano Spalletti. Il suo contributo per questi successi è stato prezioso. Elmas ha sempre speso parole e gesti d'affetto verso la piazza partenopea, tanto che a distanza di tre anni la sua immagine profilo sui social è ancora quella con la maglia del Napoli mentre bacia il Tricolore, lo è stata anche durante il periodo al Lipsia ed al Torino. Ora, con questa lettera su Instagram, ricorda a tutti il suo forte legame con il club e la città.