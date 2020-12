Fabian a Sky: "Ci mancava continuità, ora siamo sempre sul pezzo! Non era facile in questo girone..."

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, dopo il pareggio contro la Real Sociedad e il pass conquistato per i sedicesimi di finale d'Europa League è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Dobbiamo essere contenti perché siamo passati primi. Era un gruppo molto difficile, Real Sociedad e AZ sono forti e si è visto. Anche vincere in Croazia non era facile col Rijeka. Dovevamo stare concentrati per superare il turno e raggiungere il nostro obiettivo".

Sull'atteggiamento. "In questi anni facciamo una partita bene e quella dopo non così bene, questo è stato il problema di questi anni. Invece ora siamo sul pezzo in tutte le partite, sappiamo soffrire. Ora dobbiamo guardare al campionato, siamo messi bene in classifica e questa è la strada. Continuando così a fine stagione saremo contenti".

Qual è il ruolo che preferisci? "Devo giocare dove mi chiede il mister. Mi piace arrivare in area e calciare in porta, ma anche palleggiare dietro. Allora dove il mister ha bisogno di me lì devo andare io. Oggi ho giocato dietro perché noi dovevamo stare chiusi, ma io sto bene ovunque mi chieda di giocare il mister".

Gattuso s'è arrabbiato per il pareggio? "No, dobbiamo essere contenti perché abbiamo raggiunto l'obiettivo di essere primi. Il pareggio è meritato per loro, hanno creato tanto. Vogliamo sempre vincere, ma stavolta anche il pareggio va bene".