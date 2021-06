Fabian vuole giocare anche le Olimpiadi ad agosto: "Sarebbe bello, ma non lo so. Ne parleremo"

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della Spagna, dopo lo 0-0 in amichevole con il Portogallo è intervenuto in conferenza stampa: "Mi sento bene, ogni volta che gioco con la nazionale mi adatto. Ai tifosi direi che devono avere fiducia in noi, siamo giovani e abbiamo gran voglia di fare bene e vincere. Non so se siamo favoriti all'Europeo, ma per noi cambia poco. Dobbiamo fare il nostro gioco, poi si vedrà se siamo favoriti".

Possibile che vada alle Olimpiadi? "Non posso dire ciò che passerà, penso soltanto a Euro2020. Sarebbe bello disputare i Giochi Olimpico, ma di questo parleremo in futuro".

Un commento sui cori contro Morata. "Abbiamo fiducia in Alvaro e sappiamo che farà molto bene".