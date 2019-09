Febbre San Paolo: previste 90mila presenze in quattro giorni, boom Champions

C’è attesa per questo Napoli. L’imminenza della prima al San Paolo, contro la Sampdoria, e dell’esordio in Champions League, martedì sera, hanno ricreato entusiasmo e per le due partite si prevedono almeno 90.000 tifosi sulle gradinate dell’impianto di Fuorigrotta. Dunque, se la campagna abbonamenti stenta a decollare, la vendita dei biglietti dovrebbe essere garantita. Le stime parlano di 40 mila presenze per la gara di campionato e di 50 mila per quella di Champions. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.