Fiorentina-Napoli 2-2, le pagelle: Kvara luce, che errore di Politano! Anguissa passeggia, Simeone irriconoscibile

Le pagelle di Fiorentina-Napoli 2-2

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Meret 5,5 - Non può nulla su Biraghi, è coperto sul gol di Nzola che però non era irresistibile. Attento nel secondo tempo in diverse situazioni.

Mazzocchi 6,5 - Ci mette intensità e mette anche qualche pallone interessante nell’area della Fiorentina.

Rrahmani 6,5 - Sblocca la gara con un bel colpo di testa, peccato per l’indecisione sul gol di Nzola. Nella ripresa sfiora un altro gol.

Ostigard 6 - Fatica in fase di impostazione, prova a sopperire con la fisicità ma non sempre può bastare.

Olivera 5,5 - In sofferenza nel primo tempo, prende poi le misure nel secondo tempo.

Anguissa 5 - Irritante in alcune situazioni in cui perde palla e non insegue l’avversario. Nel finale qualche segnale di presenza, ma poca roba.

Lobokta 6 - Fa un gran lavoro in fase di non possesso, in impostazione viene marcato a uomo e deve fare grande movimento per trovare spazi. Perfetto l’intervento su Belotti, sul rigore assegnato e poi annullato dal Var.

Cajuste 5 - Ci mette intensità, ma spreca una grossa occasione su torre aerea di Kvara. Troppi gli errori.

Politano 5,5 - Bello il cross da calcio d’angolo che porta al gol, ma è grave la disattenzione che porta al gol di Nzola. Sfortunatissimo col palo che avrebbe potuto dare una svolta alla gara. Dal 78’ Ngonge 6 - Qualche buon guizzo.

Kvaratskhelia 7,5 - Parte bene, puntando spesso l’area di rigore e cercando il tiro da fuori. Trova il gol del 2-2 con una punizione che è un diamante nella notte del Franchi.

Simeone 4,5 - Attendeva un’occasione da tempo, ma non la sfrutta. Sempre in ritardo, sembra aver perso la convinzione che aveva lo scorso anno. Dal 76’ Raspadori 6 - Vicino al gol con una bella girata in area.

Calzona 5 - Toglie Kvara e non si capisce perchè. Lascia in campo Cajuste a Anguissa, e non si capisce perchè.