FOTO - Insigne con la Coppa: "Desiderata fin da ragazzino, quanti sacrifici..."

E' un Lorenzo Insigne raggiante per la conquista degli Europei contro l'Inghilterra. Il capitano del Napoli e numero 10 della Nazionale si è fatto immortalare nello spogliatoio dell'Italia con in braccio la Coppa di Euro 2020. L'azzurro ha postato lo scatto sui social, scrivendo: "È voluta, sognata, desiderata fin quando da ragazzino mi addormentavo negli spogliatoi prima di allenarmi… anni di sacrifici per arrivare fin qui ma ne è valsa la pena… La dedico a mia moglie, ai miei figli e all’intera mia famiglia che non mi ha mai lasciato solo…"