FOTO - Osimhen da brividi: “Uno dei momenti più felici della mia vita! Grazie per il viaggio indimenticabile”

Victor Osimhen da brividi sui social. L’attaccante del Napoli, all’indomani della celebrazione e della premiazione per lo scudetto, ha pubblicato un lunghissimo messaggio sui social: “Questo è uno dei momenti più felici della mia vita, siamo i Campioni d’Italia!! Questo traguardo mi riempie di orgoglio e di gioia, e non ce l'avremmo fatta senza il sostegno incredibile del nostro allenatore, dello staff e degli incredibili tifosi del Napoli. Questa vittoria appartiene a tutti noi!

Il viaggio verso questa grande vittoria non è sempre stato facile, ma sono stati gli alti e bassi a renderci i campioni che siamo oggi! Abbiamo trasformato ogni momento di avversità, battute d'arresto e dure sconfitte in più motivazione, fame e determinazione per continuare a combattere duramente. I tifosi ci hanno sostenuto, hanno continuato a incoraggiarci e a ricordarci il traguardo che eravamo in grado di raggiungere.

Non solo, sono stato eletto come il miglior attaccante di Serie A della stagione 2022-2023, il che fa di me il primo giocatore africano in assoluto a vincere la classifica cannonieri nella storia del campionato e il primo giocatore a coniugare questo traguardo con lo Scudetto dal 2009. Questo mi dà tanta gioia e sono incredibilmente onorato di aver raggiunto questi obiettivi.

Ai miei fan in tutto il mondo, vi vedo tutti! Il supporto, le motivazioni e l'amore, sono super grato. Tutti voi mi avete sempre onorato e sono orgoglioso di essere nigeriano. Grazie per il viaggio indimenticabile. Dio è il migliore”.

