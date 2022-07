FOTO - Osimhen sbraita: Spalletti lo caccia dall'allenamento

Clima rovente in campo a Castel di Sangro per l'allenamento pomeridiano, ma stavolta non è per il gran caldo.

Clima rovente in campo a Castel di Sangro per l'allenamento pomeridiano, ma stavolta non è per il gran caldo. Spalletti voleva intensità dai suoi e l'ha ottenuta in abbondanza. Nel corso della partitina tra gialli e blu Osimhen si è lamentato con Anguissa per un fallo sul suo compagno di squadra Ostigard. Qualche parola fuori posto del nigeriano al centrocampista che ha costretto il tecnico del Napoli ad interrompere l'allenamento e a cacciare il centravanti dal campo. Cose che capitano sui campi da calcio.