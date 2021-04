FOTOGALLERY - Gol ed esultanze del 2-0 alla Samp: le spettacolari immagini dal campo

Il Napoli ha passa a Marassi, battuta 2-0 la Sampdoria. A Genova per gli azzurri vittoria importantissima per restare attaccati alla zona Champions: in gol Fabian Ruiz e Victor Osimhen. Buona la prestazione degli uomini di Gattuso, che ora possono preparare al meglio la prossima gara casalinga contro l'Inter. Di seguito la fotogallery dal campo di Tuttonapoli.net